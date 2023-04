«Dos personas que no tienen respeto», Rosa Fuentes arremete contra Paolo Hurtado y Jossmery Toledo

Compartir Facebook

Rosa Fuentes expareja de Paolo Hurtado y madre de sus hijos, usó sus redes para decirle todo al jugador y a Jossmery Toledo tras la nueva difusión de imágenes donde comprometen nuevamente al popular ‘Caballito’.

Les dice de todo

Rosa Fuentes se mostró bastante fastidiada y mortificada tras nuevas imágenes que salieron de Paolo Hurtado al lado de Jossmery Toledo a pesar de haber estado en el ojo de la tormenta por haber sido parte de un ampay.

La madre de los hijos del jugador no tuvo reparos para referirse a Paolo y a Jossmery protagonistas de estas polémicas imágenes.

“La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y si quiera un poco de respeto, hacia los niños y a una mujer embarazada. Son tal para cual. Ellos si se merecen”, empezó diciendo Rosa en su cuenta oficial de Facebook.

Sin embargo, a pesar de estas imágenes que lastiman la dignidad de una mujer que le dedicó su respeto a un hombre, solo atinó a recalcar que sigue firme con todo el proceso legal que lleva adelante por el bien de sus hijos.

“Solo espero que el papá de mis hijos y mi aun esposo, ceda y concilie, que no haga más daño y que nos deje avanzar a nosotros también, que conteste a mi abogada para terminar los trámites legales”, señaló Fuentes.

Asimismo, afirmó que nada ni nadie pondrá poner en riesgo la salud de su bebé que lleva gestando quien a pesar de las dificultades que le ha tocado vivir, Rosa se ha mostrado fuerte y valiente.

“No les daré el gusto de perder a mi bebé si eso es lo que buscan. Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos porque al parecer al papá ya lo perdieron”, finalizó.

Se rencuentran

Todo esto a raíz de las imágenes que difundió el programa de Amor y Fuego donde dejaron al descubierto el reencuentro de Jossmery con Paolo tras haber sido protagonistas de un ampay, cuando el jugador aún seguía casado.

El conductor Rodrigo González recalcó que eran fotos recientes donde Paolo aprovechó el ser suspendido de su equipo para venir a Lima y pasarla junto a Jossmery Toledo.

En las polémicas fotos se puede ver como Jossmery continúa cariñosa con el jugador y hasta le da besos en el cachete demostrando una vez más la química y complicidad que los une.