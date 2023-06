Compartir Facebook

Tras las acusaciones de Maricielo Effio al Dr. Fong por haberle hecho una mala praxis, el cirujano no se quedó callado y arremetió contra ella.

Recientemente, Maricielo Effio se presentó en ‘América Hoy’ para denunciar al cirujano por haberle deformado el abdomen luego de someterse a una operación con él. La actriz contó que luego de su operación empezó a ver una deformación en su abdomen y el doctor le explicó que era una reacción de su cuerpo. Sin embargo, luego de una segunda operación con el doctor la actriz decidió viajar al extranjero por una segunda opinión médica.

La artista reveló que 3 médicos de Miami le confirmaron que su cirujano le había hecho mal la operación y arreglar eso le costaría una gran cantidad de dinero. Tras regresar a Perú, Maricielo denuncia que le comentó al doctor cuanto saldría arreglar su abdomen y el la empezó a ignorar.

Estas declaraciones parecen haber disgustado al Dr. Fong, pues tras recibir críticas en redes sociales, decidió aclarar el tema.

¿Qué dijo el Dr. Fong?

El reconocido cirujano que ya anteriormente operó a algunas figuras de la farándula peruana se pronunció en sus redes sociales sobre la polémica. Durante una transmisión en vivo, el doctor se defendió de las acusaciones y culpó a Maricielo por no seguir su tratamiento correspondiente.

“Todas las pacientes saben que si no cumple su postoperatorio, si no usa faja, sus masajes, en caso de inflamaciones, si no hace sus sesiones de cámara hiperbárica ¿puede suceder eso? por supuesto”, indicó el cirujano.

El médico también indicó que la actriz no seguía las recomendaciones que le daba y no asistía a sus sesiones de masajes.

“Tengo la historia clínica, donde está registrado todo. La paciente venía a los controles sin su faja, no venía a sus sesiones de masajes y drenajes, lo que está en rojo son las fechas que no vino, un montón de sesiones”, expresó.

Además, el Dr. Fong indicó que ni siquiera tocó su ombligo, lo que ella desarrolló fue una fibrosis y por eso realizaron una segunda cirugía.

“Se queja de su obligo, que no esta satisfecha, su ombligo no se tocó porque no fue una abdominoplastía. Lo que pasa es que ella hizo fibrosis, creció un tejido y cuando desinflamó la piel comenzó a estirar y por eso se nota la flacidez en su ombligo. (…) Decidimos hacer una nueva intervención para retirar la fibrosis”.