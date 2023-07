Compartir Facebook

Ducelia Echevarría se presentó en el set de ‘Amor y Fuego’ y no dudó en revelar que no tuvo una relación con Piero Arenas.

Pese a que hace unas semanas protagonizó un ampay con Piero Arenas, Ducelia Echevarría negó haber tenido una relación con él. La chica reality se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ para responder a la duda de Gigi Mitre y Rodrigo González. Allí decidió aclarar la relación que habría tenido con su compañero.

¿Qué dijo Ducelia Echevarría?

Ducelia explicó que solo estuvo conociéndose con su excompañero Piero Arenas. Sin embargo, las cosas entre ellos no llegaron a darse porque no compartían los mismos objetivos.

«Yo no podría llamarlo un romance porque yo creo que todo inicia conociéndose y entonces yo estuve conociendo al joven unas semanas y nos dimos cuenta que no estábamos en la misma onda. Él tenía unas prioridades y yo tenía otros rumbos y ahí quedó», expresó.

Sin embargo, no dudó en recalcar lo buena persona que le pareció el chico reality.

«A mí no me compete hablar cuáles eran sus rumbos, tendrías que sentarlo acá, pero yo no tengo nada que decir de él. Es un buen chico. Lo estaba conociendo. No llegamos a mantener una relación», añadió

Ducelia también habló sobre la razón por la cual lloró, pues indicó que no le gustaba que se metieran en su vida privada.

«Nunca me he visto involucrada en esos temas. No estaba saliendo con Brad Pitt y pensé que no podía pasar eso y enfurecí como una leona. No fue armado»

Parchó a Gigi Mitre

En un momento del programa, la chica reality parchó a la conductora Gigi luego de que esta le consultara sobre Piero Arenas y Raúl Carpena. Pues dejó entrever que estuvo con uno y el otro casi al mismo tiempo.

“Gigi, con todo el respeto, estas hablando a la ligera, estas diciendo como que te chapaste a uno y otro. A mi no me gusta que me hablas así”, expresó con molestia.

Sin embargo, la conductora aseguró que no lo había dicho con mala intención.

“Ay no seas tan sensible, solo dije que te chapaste, ni que hubiera dicho otra cosa”, señaló.