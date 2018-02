Ducelia Echevarría : “No me avergüenza mi voz”

La bella Ducelia Echevarría viene demostrando día a día que su participación en Combate, no es vano. La rubia de ojos azules nacida en Pozuzo, no se duerme en sus laureles pese a las adversidades que la vida le ha puesto en camino. La integrante del equipo verde dice que evita hacer caso a las críticas que recibe en redes sociales por su voz.

-¿Cómo resumes este primer año que tienes en ‘Combate’?

Excelente, pese a que el 2017 fue un año bastante duro para mí por temas personales, ‘Combate’ fue mi puerta para superar esos problemas.

-¿Es difícil ser madre soltera?

Tengo mi hija de 2 años y 5 meses. No es difícil, lo complicado es tener que separarme de ella. Porque yo tengo una chica que me lo cuida por temporadas, pero a veces mando a mi pequeña a Pozuzo con mi mamá y alejarme de ella es doloroso, pero sé que todo sacrificio tiene su recompensa y todo lo que hago es por mi hija.

-¿Qué proyectos personales tienes?

Soy entrenadora personal y estoy por lanzar mi marca, además voy a presentar mi canal de youtube donde demostraré como podemos llevar una vida sana.

-Eres una chica fitness…

Mis padres me mandaron a estudiar a Lima en el 2010 y había terminado una relación amorosa bien larga con un paisano mío, eso me rompió el corazón y luego decido entrar al Miss Universo y es ahí donde cambia mi estilo de vida, me volví una deportista.

-¿Te molesta que la gente se burle de tu voz?

Pese a que siempre yo ganaba en los certámenes de belleza, yo soñaba con cantar pero por una mala pasada no lo puedo hacer. Mi voz no era así.

-Y por qué ahora es ronca ¿Por los anabólicos?

Es por eso. A mí no me molesta que la gente se burle de mi voz, porque estoy muy segura de lo que soy, de los que valgo. Lo que me pasó no es que yo haya querido, sino que yo no sabía de este tema, pero hoy por hoy no tengo nada de esconder.

-¿Qué edad tenía cuando pasó eso?

Era muy joven

-¿Qué opinas de las mujeres que son violentadas?

Las mujeres no tienen por qué aguantar insultos o maltratos. Dios nos ha creado para procrear y hay que darle valor a eso.