Chica reality se deslinda de violador

Ducelia Echevarria, actual integrante de ‘Combate’, salió al frente de las acusaciones de la excandidata a Miss Perú, Alessandra Bonelli, quien señaló que en 2015 le increpó por la denuncia por violación que le hizo al llamado entrenador de las estrellas Víctor Hugo Lurquin Daza, padre de su hija.

Ducelia escribió en su cuenta de Instagram oficial que hace dos años se separó de Lurquin Daza y que no quiere que la vinculen con él para nada. “Quería dejar en claro que desde hace dos años, no tengo ningún vínculo sentimental con Víctor Hugo Lurquin Daza. El señor tendrá que hacerse responsable de las acusaciones que se le imputan. Les pido por favor no me vinculen con un tema tan delicado. Yo no defiendo a nadie, simplemente estoy enfocada en trabajar y cuidar a mi menor hija”, posteó.