Ducelia Echevarría deja claro que tiene rivalidad con Isabel Acevedo

La rubia Ducelia Echevarría comentó que cuando esté totalmente recuperada de la lesión que tiene en la rodilla les dará lucha a sus compañeras de ‘Combate’ para mantener el título a ‘Mejor combatiente’.

“Estoy en un proceso de recuperación. Hay una lesión que está relativamente sana, los doctores recomiendan que no se haga deporte, pero como yo ya tengo una base de años de entrenamiento, entonces, mi lesión no es tan fuerte como una persona normal. Este año voy a mantener mi puesto, mi trono”, comentó Echevarría que dejó en claro que la rivalidad con Isabel Acevedo es “en base a la competencia” y que no tienen ningún tema personal.(J.A)