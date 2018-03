Dulcidea Echevarría molesta por golpe que le dio Isabel Acevedo

La participante Ducelia Echevarría se mostró incómoda porque la bailarina Isabel Acevedo no midió su fuerza y lastimó durante uno de los juegos en ‘Combate’. Ella le exigió que tenga “criterio” porque es de conocimiento público que se encuentra lesionada desde hace una semana. “Se generó una competencia y una siempre va con adrenalina, con fuerza. Posiblemente ella se fue con todo y me impactó en el cruce, me empujó, me golpeó y esa fue mi molestia”, afirmó la rubia.

Echevarría también dejó en claro que nunca llamó “bruta” a la pareja de Christian Domínguez y que únicamente la encaró para que tenga “más cuidado”. “¿Si creo que se victimiza? No sé, no la conozco mucho tiempo. No hablo con ella, no sé qué tendrá en su cabeza”, indicó. (D.B)