Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Durante un operativo contra el transporte informal, un conductor no tuvo otra alternativa que incendiar su carro para evitar que lo lleven al depósito.

Este viernes la Policía Nacional y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao realizaron un operativo. Mediante un comunicado la ATU informó que lograron intervenir a dos vehículos realizando colectivo.

Sin embargo, uno de estos conductores puso resistencia a la intervención y hasta amenazó a personal de la ATU y de la PNP, pues aseguraba que incendiaría su vehículo.

Chofer incendia su vehículo

El hecho sucedió en la avenida Santa Rosa, del Callao. El conductor identificado como Kevin Maik Gómez Tambini conducía el vehículo de placa AZW-487. El chofer suplicaba al personal que lo dejara ir, pues no quería llevar su vehículo al depósito porque este era el sustento para su familia.

“No seas malo viejo, me van a cag…, causa. Yo no lo voy a llevar (al depósito) tengo más de cinco o seis multas. Voy a prender mi carro, yo lo voy a quemar. Yo tengo más de seis multas… Estas cag… a una familia, causa. Yo no tengo plata”, decía el conductor.

Mira también: «Les encanta la explotación», Sergio George y Gaby Zambrano critican a productores peruanos

El conductor llama a un amigo suyo indicándole que está en un operativo mientras sigue amenazando con quemar su vehículo. Al no recibir respuesta de las autoridades trata de lanzarse del auto y a los minutos el vehículo arde en llamas.

“Ante este hecho, el personal de la ATU detuvo la grúa a fin de poder auxiliar al conductor y apagar el fuego. Pese a ello, el intervenido empezó a golpear y forcejear con uno de nuestros fiscalizadores. Asimismo, apareció un grupo de personas que atacó al conductor de la grúa, quebró las lunas de esta unidad, rompió los espejos y causó diversos daños a la misma” , indica la Autoridad de Transporte Urbano en un comunicado.

📌 📄 Con relación a un vehículo intervenido por personal de fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) que se incendió, la entidad informa lo siguiente: https://t.co/hokpL5hwds pic.twitter.com/IGMaPSQpyr — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 30, 2023

Este ataque dejó a fiscalizadores de la ATU heridos y uno gravemente lesionado, pues sufrió una agresión del conductor del vehículo, quien tenía una manopla de hierro. Debido a la gravedad de las lesiones, el fiscalizador fue llevado a una clínica cercana.

Mira también: Rafael Cardozo revela que no quiere ni encontrarse a Cachaza: “Si me la cruzo, yo me retiraría”

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ya ha empezado a realizar las investigaciones correspondientes para aclarar los hechos.