¡Karina Calmet responde fuertemente a ‘Charito’!

Hace unos días la conocida figura de la serie ‘De vuelta al barrio’ de América Televisión, Mónica Sánchez, decía que no sabía por qué su excompañera Karina Calmet la atacaba constantemente en las redes sociales. Tras ello, la también exMiss Perú salió al frente y desde su twitter oficial y recordó los maltratos que sufrió de parte de Sánchez cuando compartían en la fenecida ‘Al fondo hay sitio’.

Calmet señaló que el enfrentamiento con Mónica se inició cuando le gritó porque criticó las ideas políticas de Gustavo Bueno, quien también estaba en ‘AFHS’. Desde hace tiempo se sabía que las peleas en la recordada serie se inició por esos motivos con varios actores y ahora esta lo confirma, mostrando la verdadera cara de quien fuera la popular ‘Charito’.

“La señora me gritaba delante de todos en maquillaje y producción para defender a Gustavo Bueno. Nadie hizo nada por mí por miedo, eso fue por mis ideas políticas. Yo le envié una carta notarial. Ese no ha sido el único abuso”, contó Karina a través de su cuenta en Twitter.

En la red social un seguidor le pregunta a la recordada ‘Isabella de las Casas’: “Conociendo tu carácter no me imagino que te hayas quedado callada y agachado la cabeza si te gritaba, ¿o sí?”. Ante ello responde tajante: “Soy una señora, no me pongo a gritar. Avisé en producción y gerencia del canal. Y mandé la correspondiente carta notarial”.