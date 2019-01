Eddy Martín: “Nos escuchan en el mundo”

Tiene cuatro años en la agrupación Papillón y está feliz porque su voz ha recorrido muchos países gracias a la canción ‘Cuerpo de sirena’, la cual grabó en enero de 2016. Eddy Martín, inició su carrera musical hace 10 años y está agradecido por formar parte de este grupo tan exitoso liderado por Lalo Capuñay.

“Nunca me imaginé el éxito de ‘Cuerpo de sirena’, no solo se escucha en todo el Perú, sino también en varios países. Estoy contento de pertenecer a Papillón, una gran empresa, una gran familia, tenemos presentaciones seguidas, estamos con mucho trabajo”, sostuvo el cumbiambero.

-¿Cómo es que ingresas a Papillón?

El dueño de la orquesta tuvo la oportunidad de escucharme en el grupo en que estaba, al mes siguiente me llamó y dijo ‘quiero que trabajes para nosotros’, así que aquí estoy.

-¿Naciste en Lima?

No, yo soy de Iquitos, no tengo dejo porque vine a Lima a los ocho añitos.

-¿Estudiaste algo aparte de la música?

Terminé mis estudios de ingeniería de sonido.

-¿Esperaste que ‘Cuerpo de sirena’ tenga tanta éxito?

No, y eso es fruto de un gran trabajo en equipo, las canciones de Papillón son muy buenas.

-Se dice que cuando llega el éxito, hay mujeres que quieren colgarse…

Colgarse no creo, hay una admiración sana, nosotros nos debemos al público. Tengo mis seguidoras y seguidores.

-¿Algún incidente que te haya pasado?

No me ha pasado nada extremo, pero sí algunas personas inescrupulosas se han hecho pasar por mí creando cuentas falsas en redes sociales. Le dicen a las chicas que soy yo y las citan, dan número y conversan con ellas como si fuera yo, me quedé sorprendido con lo sucedido pero gracias a Dios lo pude solucionar, se denuncia, se dice esa persona no soy yo.

-¿Seguirás enamorando a las chicas con tu voz?

Claro, seguimos firmes en Papillón, continuaré entregando al público en el escenario, que sientan las canciones, que se diviertan y que chupen con nuestra música. (D. Bautista)