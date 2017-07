Edith Tapia: “Guty es un galante”

La mamá ‘leona’, Edith Tapia, tomó con ligereza los ‘piropos’ que su hijo Guty Carrera le envió a Melissa Loza. “Él es un galante, es caballero. ¿Si me molesta que piropee a Melissa? No, por qué me sentiría incómoda, son cosas de chicos nada que opinar del tema, no me interesa”, dijo la exmodelo.

Pese a que el ‘potro’ dijo sentirse decepcionado del amor, su madre espera que llegue la mujer indicada para su engreído. “Recién me entero que él ha dado esas declaraciones. Pero él está feliz disfrutando su carrera, ojalá que a su vida llegue la persona idónea y si se equivoca yo estaré con él”, comentó Edith, quien espera la llegada de Hombres G y Enanitos Verdes este 18 de noviembre en el Jockey Club del Perú. (V.R.)