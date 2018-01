Edson Dávila la hace linda

El bailarín Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, no se duerme en sus laureles en el mes de verano y mientras espera el retorno de la nueva temporada de ‘El gran show’ está como coreógrafo oficial de la orquesta Alma Bella de Nílver Huárac y del elenco de baile del programa ‘Fiesta Karibeña’ de Exitosa TV.

“Siempre he amado trabajar así que estoy haciendo todo lo que tiene que ver con el arte. Por ahora estoy descansando de la pista pero haciendo nuevas cosas en la cumbia con Nílver”, dijo el también actor.

Indicó que por ahora no sabe si retorno al programa de Gisela Valcárcel y menos siente que sea el engreído de la rubia. “No sé mucho del programa, sé que en febrero se reúne la producción y ahí comienzan a llamar a la gente. Todavía no tengo otra propuesta de trabajo, me han llamado para actuar y tuve un papel corto en una película”, finalizó.