Edson Dávila sorprendió a todos en ‘América Hoy’ al revelar que Micheille Soifer se habría contactado con el programa para que hablen de ella.

El programa ‘América Hoy’ es conocido por la cantidad de invitados que aparecen en su set, entre los cuales llegan muchas figuras de la farándula. Usualmente ellos llegan de invitados para hablar acerca de alguna polémica o revelar detalles de la situación que atraviesan. Esto debido a que en el programa de espectáculos los conductores dan su opinión acerca de los temas actuales de la farándula peruana.

Sin embargo, durante la última edición el conductor Edson Dávila reveló que Micheille Soifer habría pedido en algún momento que rajen de ella para darse a notar.

¿Qué dijo Edson Dávila?

El hecho sucedió mientras en el programa discutían el tema de Paula Arias, quien habría tenido una supuesta reconciliación con Eduardo Rabanal. Esto lo evidenciaron sus publicaciones en redes sociales, lo cual ocasionó una gran polémica.

Ante esto, Janet Barboza no pudo evitar pronunciarse y se mostró indignada indicando que algunos personajes de la farándula buscan generar polémica para que se hable de ellos.

“Artista que no sale en la prensa, no vende, no hay contratos, si un artista sale en los medios escritos, si sale en la prensa web, si sale en los programas de televisión, eso significa dinerito”, indicó.

Su opinión fue respaldada por Christian Domínguez, pues recordó que en una ocasión una artista pidió ser mencionada en el programa.

“Usted no recuerda, que una invitada nuestra, a quien queremos mucho decía: » Por favor”, le pasó algo muy feo y quería que habláramos y que rajemos de ella”, expresó.

Al escuchar esto, el popular ‘Giselo’ no dudó en revelar la identidad de la artista. “Michelle Soifer a ella te refieres”, indicó.

Sin embargo, el cantante de cumbia le reclamó por revelar la identidad de la artista. “No digas eso”, señaló.

“Hay que decir nombres, Christian”, le respondió Edson. No obstante, las conductoras Ethel Pozo y Valeria Piazza le pidieron a ‘Giselo’ que no contara las cosas internas del programa. Esto debido a que de ser así los invitados ya no querrían asistir más adelante.