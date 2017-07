Edwin no se ‘porta’ con su hija

Pese a estar enfrentados, Milena Zárate contó que ha invitado a Edwin Sierra a estar presente en la celebración del cumpleaños número cuatro de su pequeña, Kritell.

“Él está invitadísimo, yo no le he pedido nada de dinero para el cumpleaños de Kritell. Mi hija tiene diez días mal de los bronquios y él no está ni enterado. A Edwin no le interesa mi hija, la deja plantada en el colegio, él no llama para saber si está bien o mal, a él no le interesa, tampoco se la voy a dar para que la tome de payasa y se tome fotos y se quede como el buen papá. No voy a permitir que la desestabilice”, comentó la colombiana.(V.R.)