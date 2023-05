Compartir Facebook

¡Superó todas las adversidades! Durante el 2020, vivimos una de las pandemias más devastadoras de los últimos años. Debido a este mal endémico, diversas actividades colapsaron y otras se tuvieron que reinventar. Este es el caso de la educación, que al ver mermada la presencialidad por el temor al contagio de la Covid-19, optó por volverse virtual. Diversos colegios, institutos, universidades y centros de estudios en general tuvieron que adaptarse a las clases virtuales, al igual que los alumnos. Muchos de ellos, descubrieron las grandes deficiencias de internet con las que contaban. Este es el caso de Daniela Saray Sarmiento, una joven colombiana estudiante de la Universidad de Córdoba quien, pese a todo pronóstico, logró graduarse subiendo a árboles para poder conectarse a sus clases.

Daniela: la joven del árbol

Muchas personas dejaron de estudiar debido al impacto económico que generó la pandemia. Los que tuvieron los recursos para continuar con sus estudios, continuaron, pero de una manera distinta. Daniela Saray comenta que pensó dejar de estudiar, pero vio que en la Universidad de Córdoba ofrecían matrícula gratis por la pandemia.

“Yo me imaginé que no iba a poder estudiar porque mis padres no estaban en la posibilidad económica de ayudarme. Pero, una vez, anunciaron matrícula gratis para la Universidad de Córdoba y pensé “esta es mi oportunidad para salir adelante”. Fue ahí cuando surgió la necesidad de como hacer mis clases virtuales”, comentó Daniela.

La joven estudiante también comentó que en el lugar donde vive, no hay buena cobertura de internet. Esto la motivo a ingeniárselas para poder encontrar una solución al problema, ya que ella estaba motivada en continuar con sus estudios. El remedio a todos sus males, por increíble que parezca, fue un árbol.

Daniela subía a diario al árbol Mitis. Desde ahí lograba conectarse a sus clases virtuales. (Foto: Facebook Debate)

“Donde vivo no hay buena señal, buena cobertura. Así que un día, con mi papá estábamos platicando sobre eso y se nos ocurrió la idea de buscar en los árboles. Ahí la señal llega mejor. Trepé varios árboles hasta que me di cuenta que en el árbol de Mitis yo tenía buena señal de telefonía móvil. Así que decidí usarlo para poder cumplir con mis clases virtuales”, agregó Saray Sarmiento. Esta era la rutina de la joven, que tenía que subir al menos 3 veces al día y las noches no eran una excepción.

Ayuda de su universidad

El caso de Daniela Saray se volvió viral rápidamente, tal es así que la Universidad de Córdoba decidió regalarle una laptop y paquetes de internet. Según relata la joven, esto significó un gran alivio para ella, ya que sentía que así tendría más comodidad para continuar estudiando.

Después de haber ingresado a la carrera Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el 2018, finalmente Daniela logró graduarse de licenciada a pesar de los obstáculos.

“Infinitas gracias doy a Jehová por permitir que este día llegara, y sobre todo que nunca me abandonó. Mi corazón se encuentra lleno de alegría y también sentimientos encontrados porque he logrado una de las metas más anheladas”, finalizó Daniela Saray.