El chato grados resucita

El popular cantante de música andina Eusebio ‘Chato’ Grados reapareció tras estar al borde de la muerte a consecuencia de una insuficiencia renal y un cáncer a la médula ósea. El intérprete del ‘Pío pío’ se lució más recuperado, con un mejor ánimo y de pie junto a su esposa, sin embargo señaló a Karibeña que sigue luchando contra estas dos enfermedades.

“Gracias a Dios me encuentro restablecido. Luego de estar en silla de ruedas cerca de ocho meses, mis piernas no me obedecían y pensé que me iba a quedar inválido pero gracias a Dios ya puedo flexionar mis piernas. Ahora estoy caminando, pero siempre con el apoyo de mi esposa y un bastón”, comentó el folclorista.

¿Qué le dijeron los médicos?

Me dijeron que estoy mejorando, yo tengo hacerme diálisis tres veces por semana y así voy a estar toda mi vida. Me salió un herpes bajo el brazo eso no me deja hablar, el médico me dijo que posiblemente es una vena y poco a poco va a pasar.

En algún momento se dijo que buscaba donante de riñón

En los primeros días de la enfermedad sí se iba a realizar un transplante pero ahora resulta que no se puede hacer hasta que no eliminemos el cáncer a la médula que me ha ocasionado el daño a los riñones. Hace unos meses estaba combatiendo el cáncer con quimioterapia pero sufrí una descompensación y lo dejé.

¿Se siente mejor que nunca?

Estoy más recuperado gracias a la oportunidad que me ha dado Dios cuando hace unos meses ya me daban por muerto. Esto es una prueba de vida.

¿Tiene pensado regresar a los escenarios?

Posiblemente en febrero del próximo año. También mi familia está gestionando la pensión de gracia, ya está avanzada las cosas.(