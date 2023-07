“El chico Tulum”: Anderson Santamaría y su larga lista de conquistas

Compartir Facebook

¡Una conquista más! Y no hablamos de los goles de Anderson Santamaría en el Atlas de México, sino, de una nueva conquista en su larga lista de relaciones amorosas. Con el ampay de “Amor y Fuego”, donde se le ve gozando junto a “Tefi” Valenzuela, el defensor central suma una nueva “chica Tulum” a su lista. Jamila Dahabreh, Sheyla Rojas y ahora la ex de Mario Irivarren son algunas de las chicas que tienen algo en común: Anderson Santamaría.

Las conquistas de “El chico Tulum”

Desde el 2018, Anderson Santamaría viene realizando su carrera futbolística en México. Empezando en Inti Gas (ahora Ayacucho F.C.) y luego pasando por León de Huánuco y Melgar, el back central dio el gran salto a Puebla hace 5 años. Tras marcar 3 goles y destacarse como un buen defensa, fue contratado por el Atlas un año después. Hasta el momento, en el cuadro rojinegro ha jugado 100 partidos, anotando 4 goles.

Sin embargo, en el país “charro” no solo se ha hecho conocido por su aguerrido juego. En muchas ocasiones, programas de espectáculos nacionales lo han ampayado con diversas modelos peruanas. Aquí una lista de las conquistas del ahora denominado “Chico Tulum”.

Jamila Dahabreh

Hace un par de años, Anderson Santamaría daba que hablar por un polémico ampay junto a la modelo Jamila Dahabreh. En las imágenes se vio a ambos en Tulum, y fue el programa “Amor y Fuego” que lanzó la exclusiva. Pese a que Jamila intentó negarlo, su respuesta no convenció del todo.

Jamila confirmó que sí conoce al futbolista, pero que es sólo su amigo. Asimismo, aclaró que ese momento en el que fue grabada, su hija se había perdido y Santa María le ofreció su ayuda para encontrarla.

“No pueden decir por eso que tengo una relación con él porque tendría que estar aquí conmigo ¿Uno no puede saludar a alguien? No inventen que yo tengo un romance con él cuando no es así”, señaló la modelo.

Sheyla Rojas

La popular “Shey Shey” también es parte de la lista de las conquistas de Anderson Santamaría. Poco tiempo después de su ampay con Jamila Dahabreh, el defensor de la selección peruana fue visto con Sheyla Rojas. Ambos se encontraban en una comprometedora situación en una piscina, situación la cual fue expuesta por una amiga de la rubia.

En la reunión, se vio que Rojas y Santamaría parecían estar saliendo, pues ambos se abrazaban y hasta el animador de la fiesta los fastidiaba como si se tratara de una pareja.

Al año siguiente, en enlace con Magaly Medina, la presentadora de televisión contó pormenores de su relación con el futbolista. Sheyla tildó a Santamaría de “intenso” y lo dejó en la friendzone.

“Se pasó de intensidad porque yo me quería quedar y yo no tenía por qué rendirle cuentas, porque yo no tenía nada con él”, cuestionó.

Stephanie Valenzuela

Ahora, Anderson Santamaría se ve envuelto en un nuevo ampay. Esta vez con una nueva “chica Tulum”, “Tefi” Valenzuela. En las imágenes que emitió el programa en su avance, se ve la gran confianza que se tienen ambos protagonistas.

Además, se ve como el jugador del Atlas de México agarra, muy cariñosamente, de la cintura a Valenzuela, quien no le es indiferente. Los dos se muestran en actitudes bastantes cariñosas y todo haría indicar que un nuevo romance nació en la fábula de “Chollywood”. O tal vez solo sea «una más de sus conquistas».