"El colágeno es real", Lucía de la Cruz revela haber tenido 148 novios

Lucía de la Cruz reveló que está próxima a cumplir 70 años y se mantiene joven por los 148 novios que tuvo a lo largo de su vida.

La cantante de música criolla afirmó que el colágeno es real, pues a pesar de ya casi llegar a base 7 se siente más ‘chibola’ que nunca.

Colágeno a la vena

La intérprete de música criolla afirmó que todavía posee mucha vitalidad y energía gracias a haber llevado a una vida bastante activa.

Lucía reveló que hasta la actualidad chicos jóvenes se le acercan para saludarla para abrazarla y hasta darle besos, pues afirman que la admiran por su enorme talento.

«Los chicos se me acercan, me dicen ‘te amo Lucía’, las chicas me abrazan, me besan y me piden una foto», dijo De la Cruz para un diario local.

Incluso la artista reveló que durante toda su vida ha llegado a tener 148 novios, sin embargo, solo 10 de ellos fueron un compromiso serio y estable.

Por otro lado la ex de Luisito Caycho afirmó que es de vital importancia rodearse de personas con energías positivas.

Incluso llegó a firmar que el colágeno ha sido la clave para mantenerse regia a pesar de tener una avanzada edad.

«Es cierto, pero además hay que rodearse siempre de buenas personas y que no haya malas vibras y así se puede vivir mejor», dijo la artista.

Querida por todas

Así mismo la criolla reveló que las madres de sus novios la han querido y la han tratado con mucho cariño.

También aprovechó para nuevamente recalcar que se encuentra soltera y totalmente dispuesta a volverse a enamorar.

Muy fiel a su estilo recalcó que esa persona debe ser trabajadora responsable y madura, pues no quiere a otro Luisito Caycho con quién protagonizó escándalos en el pasado.

¿Quién es Lucía de la Cruz?

Lucía Magdalena de la Cruz Cuya es una cantante y embajadora de la música criolla peruana.

La criolla tiene más de 50 años en el rubro de la música peruana y lleva construyendo una carrera artística reconocida por muchos.