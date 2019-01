El Colegio de Abogados de Lima deja sin piso a Chávarry

La resolución del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, que suspende su colegiatura por cuatro meses, fue calificada de “ilegal” por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry e indicó que, en su caso, se “ha violentado el debido proceso y el principio de reserva”. Además, advirtió que hay una recusación pendiente contra el presidente del Consejo, Walter Ayala y adelantó que puede apelar esta medida en su contra. “Resolución de la Comisión de Ética del CAL suspendiendo mi colegiatura es ilegal, ha violentado el debido proceso y el principio de reserva. Aún hay una recusación contra el Pdte de esta sin resolver, tal como lo han señalado la Decana del CAL y el Pdte. del Tribunal de Honor”, expresó en su twit al conocerse su suspensión.

LO SUSPENDEN

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima dictó una medida cautelar que suspende la colegiatura del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por un plazo de cuatro meses. La medida se da por las presuntas faltas antiéticas que vulneran los artículos 1°, 6°, 7°, 8°, 9° y 76° del Código de Ética del Abogado. Los miembros del Consejo de Ética votaron en mayoría por dicha medida: Walter Ayala Gonzales, presidente, María Vera Tudela Peña y Víctor Cabaenillas Alhuay, pero aún no se han pronunciado los consejeros Andy Carrasco Huaman y Manuel Salazar Rosales. “Todo funcionario necesita el título de abogado colegiado para ejercer la función. Al no contar con el requisito, de manera automática ya no cumpliría con los requisitos para el cargo. Siguiendo esa secuencia, no podría ser fiscal de la Nación y tampoco podría ser fiscal supremo hasta que se regularice su situación”, afirmó Ayala.

EL DATO

La decana del CAL, María Elena Portocarrero dijo que la suspensión no procedería pues aún tiene que revisarse la resolución y ver la apelación ante el Tribunal de Honor.