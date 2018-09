El glaucoma no perdona

¿Qué es el Glaucoma?

Es una enfermedad visual lentamente progresiva, donde la presión intraocular (la presión del líquido que se encuentra dentro del ojo) aumenta. “El glaucoma es el ladrón silencioso de la visión. Al principio, no da síntomas. No causa dolor ocular y la visión es normal”, nos explica el Dr. Jhonny Castañeda. Jefe del Servicio de Glaucoma de la Sede Oftalmológica de la Clínica La Luz.

Pero lentamente y en forma progresiva, las personas empiezan a notar que ya no ven como antes. Pierden su visión periférica, como si poco a poco estuviesen viendo desde dentro de un tubo, hasta que en estadios avanzados la visión hacia al frente también disminuye hasta que se pierde por completo y para siempre (ceguera irreversible), añade el especialista.

¿Si tengo presión intraocular elevada, ¿significa que tengo glaucoma?

No necesariamente. La presión intraocular elevada significa que tiene el riesgo de desarrollar glaucoma, ¡lo cual requiere un descarte lo más antes posible!, advierte el Dr. Castañeda.

El glaucoma representa la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el 12.3% de la personas ciegas en el mundo tuvieron como causa el glaucoma. A través de una estimación, se proyectó que para el año 2020 podría haber 79.6 millones de personas afectadas por glaucoma.

¿Cuáles son los Factores de Riesgo?

-Presión intraocular elevada.

-Antecedentes familiares de glaucoma.

-Ser mayor de 40 años en los afroamericanos.

-Ser mayor de 60 años para la población en general, especialmente latinoamericanos.

-Alta miopía.

-Hipermetropía.

-Diabetes.

-El uso de corticoides.

-Estilos de vida no saludables.

¿Cómo se realiza el diagnóstico de glaucoma?

Compartiremos la historia de una paciente que se atendió en la Clínica la Luz: María Rosa, de 69 años, llegó al consultorio por una simple revisión de rutina con el propósito de obtener sus nuevos lentes de visión. Su gran sorpresa fue que el diagnóstico fue más allá de su miopía. En la institución se realiza de manera protocolizada el diagnóstico oportuno, ayudados por los equipos de alta tecnología con que cuenta la Clínica La Luz. En la evaluación se le identificaron los factores de riesgo para padecer glaucoma. Se le realizó un examen oftalmológico completo y otros auxiliares, identificando con precisión que María Rosa padecía de glaucoma.

¿Cuál es el tratamiento para el glaucoma?

Debemos recordar que el glaucoma no tiene cura. El tratamiento es individualizado y por ello la única modificación que podemos realizar es controlar la presión intraocular siendo las opciones:

1-Gotas (colirios).

2-Fármacos.

3-Procedimiento Láser.

4-Cirugía.

Acuda al oftalmólogo

El Dr. Jhonny Castañeda nos reitera que el glaucoma en un inicio no presenta síntomas, por lo que hay que descartarlo acudiendo al oftalmólogo. Y si ya lo padece, debe recordar lo siguiente: No suspender nunca la medicación. Manifestar a su oftalmólogo los efectos secundarios que presenta con el tratamiento. Asistir regularmente a sus controles y no cuando se presente algún síntoma nuevo. Mantenerse informado de la progresión de su enfermedad. Llevar un estilo de vida saludable.