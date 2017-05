“El Gran Show”: Shirley Arica afirma que es más sexy que Andrea Luna

Este último sábado en “El gran show”, la polémica Shirley Arica mostró su incomodidad contra la producción por perder ante Andrea Luna en un baile de “sexy dance”.

Para las cámaras de “América Espectáculos”, Shirley señaló que ella era más sexy que Andrea y no entiende cómo pudo perder ante la actriz. “A mí me da igual. Me la paso por los pelos y la vuelvo a tirar. Me da igual. Solamente que estoy molesta, estoy histérica por eso no quería hablar con nadie. No me parece justo porque yo soy mucho más sexy que ella por donde me veas”, señaló Andrea.

Ante esta situación, Andrea no se quedó callada y dijo lo siguiente: “Se tiene que controlar porque estoy es una competencia, cualquiera ha podido perder”.