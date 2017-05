Frustrado, a sí se sintió Yaco Eskenazi, luego de ser sentenciado en la última gala de ‘El gran show’, el actor se quejó sobre la baja puntuación que le pone el jurado.

“Yo siento que he mejorado, los coreógrafos me dicen que he mejorado, pero para el jurado no, porque desde el primer día sigo con el mismo puntaje… No entiendo bien, que tengo que hacer para que(el jurado) suba ese siete que siempre me sacan”. comentó el ex guerrero.