Vernis Hernández ‘dispara’ contra Génesis Tapia

Por: Juana Aspilcueta

Foto: Carlos Guerrero

La cantante Vernis Hernández no se guardó nada y ‘disparó’ con todo contra Génesis Tapia, pues respaldo las declaraciones de Mariella Zanetti, quien dijo que la pelirroja se metió en la relación de la cubana con el dueño del ‘Tumbao’, Carlos Gonzáles.

“Es verdad lo que dijo. Yo estaba en Cuba, viaje a ver a mi familia y al regreso, me di con la sorpresa del Ampay (de Carlos y Génesis). Por eso, respaldo la versión de Mariella. Si ella lo dice es porque debe saber mucho más de lo que sé”, indicó la cubana en el lanzamiento de su nuevo tema ‘Corazón’, junto a Bean Barrios.

¿Sabía que Génesis le fue a Carlos con José María Barraza?

Escuché muchos comentarios, pero no tengo pruebas. El karma existe, siempre lo dije y lo digo.

¿Cómo va la relación con Carlos?

Tengo un problema con él por mi hijo, no lo había comunicado antes porque estoy tratando de llegar a una conciliación. Me estoy encargando prácticamente 100% de mi hijo.

Entonces podrías demandarlo…

Espero que las cosas se arreglen, porque no quiero llegar a eso.

MANDA ‘MISIL’ A YAHAIRA

De otro lado, la salsera afirmó que espera que Yahaira Plasencia no se copie de su nueva canción, como en anteriores ocasiones.

“Este proyecto se está llevando para Estados Unidos y en abril haré una gira con Jean Barrios por Japón. ¿Si Yahaira se copiará de mi estilo? Esperemos de que no. Hay público para todo el mundo, creo que hay bastante imaginación para que la gente no se esté copiando. No creo que se copie, ahora ya tiene plata, ya puede hacer producción propia”, expresó Hernández.

Asimismo, la cubana dejo como malcriada a la ‘Reina del totó’, ya que dice que una vez se la encontró en un evento y ni la saludo.

“Hemos coincidido en discoteca, pero no nos hemos saludado. Se ha pasado por delante ni educación pero yo no gano nada con su saludo. Creo que la fama (de malcriada) no la tiene por gusto”, indicó.