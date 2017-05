¿El nuevo galán de Brunella Horna es casado?

Brunella Horna vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que el programa “Amor, Amor, Amor” emitiera un informe en el cual se la ve celebrando al máximo con un conocido empresario, Jesús Molina.

Sin embargo, no fue lo único que sucedió pues en plena entrevista con Rodrigo González, Brune se enteró que el nuevo galán era casado. Ante esta situación la ex pareja de Renzo Costa pidió perdón por lo sucedido.

“Me he venido a enterar hoy en la mañana. Un amigo en común nos presentó. Yo no sabía que era casado… No somos pareja, no somos nada. Le pido mil disculpas a ella y a las personas que se han visto involucradas, no ha sido mi intención”, indicó.