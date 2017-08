El popular ‘Robotín’ arremetió contra Esto es Guerra

Alan Castillo, mejor conocido como ‘Robotín’, realizó una dura crítica contra el programa reality ‘Esto es Guerra’, a quien los acusó de haberlo maltratado y humillado cuando él asistió al programa como invitado.

Resulta que ‘Robotín’ fue al programa de competencia para participar de un reto, pero nada resultó como pensaba, pues en el juego del ‘pasamanos’ le dijeron que debería dejarse caer y electrocutarse en el agua, para que le dieran otra oportunidad en donde sí podría llevarse un premio.

Alan Castillo reveló que él lo aceptó como parte de la broma que suele realizar, pero que cuando Mathías le diga que tendría una segunda oportunidad, lo haría en serio.

“Me dijeron que me caiga como una basura (…) En la primera me caí como una basura, conforme me habían dicho y me botaron como una basura también”, reveló un furioso ‘Robotín”.

“Si me van a llamar para hacer el ridículo, mejor no me llamen, maldita sea programa Esto es Guerra (…) Y encima me quieren dar 50 soles de movilidad, tanta plata que ganan…” culminó su transmisión en vivo.