El ‘Tigre’ Ricardo Gareca no podría cobrar su sueldo

José Luis Noriega, expresidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ- FPF), señaló que si se no se deroga en el Congreso la ‘Ley Oviedo’, el técnico de la selección, Ricardo Gareca, no podrá cobrar su sueldo ni realizar viajes al exterior.

“Al caer los poderes, si no derogan la ‘Ley Oviedo’, no se podrá firmar cheques. Gareca no podrá cobrar su sueldo, la selección no podrá realizar viajes al exterior porque ninguna entidad financiera o contratista va a querer celebrar contratos. Jurídicamente, todo quedará paralizado en la FPF”, afirmó Noriega.

“La FIFA no va a desafiliarnos, pero sí derogan esta ley, la administración Oviedo se irá a su casa, se nombra una comisión transitoria hasta que se convoquen a elecciones. Quizás por desconocimiento no tomaron acciones en su momento, pero Daniel Salaverry (presidente del Congreso) ya tiene las cosas más claras, además pidió al ministro de Educación enviar una delegación a la FIFA para preservar el Estado de derecho respecto a la normatividad nacional”.