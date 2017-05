Eliminan a este participante de ‘Yo Soy’ tras contraer esta penosa enfermedad

Este último martes, el set de “Yo Soy” se vivió uno de los momentos más tensos. Uno de los participantes del reality fue eliminado al no asistir a los ensayos y a la presentación de la última gala. A pesar de ser considerado como uno de los más responsables de la temporada, el imitador tuvo este triste final.

¿De quién se trata? Adolfo Aguilar, explicó al inició del programa que el imitador de Don Omar, al no cumplir las reglas del programa, debía acatar las órdenes del jurado. Inmediatamente, Ricardo Morán, indicó mucha lástima que debía eliminar al personaje.

“Realmente quisiera que estas palabras del jurado se las queden bien grabadas (…) lamentablemente no están dando la talla. Quisiéramos hoy día eliminar a más de uno, sin embargo hay un participante que no está y debido a la estructura del concurso solo se puede ir uno. Es eliminado ‘Don Omar’”, sentenció Ricardo.

Ante esta situación, el imitador eliminado se pronunció, a través de sus redes sociales, y manifestó que no pudo asistir al programa tras contraer el dengue en su natal Sullana. “Me sentía mal y me llevaron a la posta en Lima. Me dijeron que tenía que pasar cinco días para confirmar que se trata del dengue”, indicó.