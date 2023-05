«Ella me dijo que era guapo», Zumba echa a Rosangela

Compartir Facebook

Alejandro Benítez conocido como «Zumba» reveló detalles de su presunto amorío con Rosangela Espinoza.

Y es que al parecer el excombatiente desmintió a Rosangela quien en un primer momento le pinto ‘pajaritos en el aire’ al bailarín.

Contó la verdad

El programa de ‘Mande quién Mande’ entrevistó a Benítez para aclarar su paso por Combate.

“¿Qué fue más falso en ‘Combate’, tus trenzas o tu romance con Rosángela?”, le preguntó inicialmente María Pía Copello.

De inmediato, el semblante en «Zumba» cambió por loque decidió contar su verdad en el reality de competencia.

“Estaba tranquilo en un lado, y de repente entró Rosangela y le preguntaron ‘¿quién te gusta de los chicos?», dijo inicialmente «Zumba».

Fue así como el animador y bailarín del recordado programa «Combate» dejó al descubierto a la «Chica Selfie».

«Ella dijo ‘me gusta Zumba porque es un chico emprendedor, guapo, baila bien’”, acotó.

Su exsuegra lo elogia

Además, Alejandro Benítez aseguró que la madre de ‘Rous’, le había agarrado mucho cariño.

«Su mamá, mi exsuegra, decía que yo era un chico lindo y yo me la creí», dijo apenado el ex chico reality.

Rosangela lo niega

Cómo se recuerda, en el 2022 la modelo confirmó que no había tenido ningún tipo de relación con Zumba.

«Ahí me hicieron el show con el muñeco Zumba, que no sabía quién era hasta que lo vi y me quería regresar a mi casa”, agregó.

Pues al parecer, la «chica selfie» tuvo que seguirle la corriente al show con el bailarín para permanecer en el reality.

“Tuve que seguir porque era una oportunidad para mí. Recuerdo que todo el mundo quería ingresar a “Combate” en ese momento”, aseveró.