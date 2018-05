Emilio Jaime: “Me pareció absurda la actitud de Patricio Parodi al negar a Flavia Laos”

A sus cortos 19 años, el combatiente Emilio Jaime viene demostrando de qué está hecho y que tiene talento por ofrecer como cantante desde que estrenó su single ‘La sombrita’. Desde hace año y medio forma parte de la disquera Cosa Seria Records con sede en Texas, Estados Unidos, y por ello a fines de este mes viajará a Salt Lake City en Utha para presentar su show en el festival de música urbana ‘A Spring Fling’. Hoy habla de todo con diario Karibeña.

-¿Alistas tus maletas para viajar a Estados Unidos?

Así es, me voy a un festival muy importante organizado por una de las radios más escuchadas en territorio norteamericano y estoy contento por lo que estoy logrando. Todo mi esfuerzo apunta a seguir creciendo en la música.

-¿Se vienen nuevos temas?

Así es, ya estoy grabando nuevas canciones. He tenido que viajar algunas veces a Estados Unidos porque ahí está la productora que ahora maneja mi carrera.

-¿Eres metrosexual?

Soy muy vanidoso, creo que es importante para un artista el verse bien, el sentirse bien porque es lo que transmites.

-¿Has pensado en dejar los realities?

Creo que para esta etapa de mi carrera musical sería bueno desligarse un año de los realities, porque pienso dedicarme al cien por ciento en mi carrera.

-¿Tienes alguna amistad con Patricio Parodi?

No es mi amigo, tampoco me llevo mal con él. Si lo veo lo saludo, pero no lo considero una persona que influya o me importe.

-¿Qué te parece su participación en ‘El artista del año?

Jajajaja… No seas mala pues…

-Te lo pregunto porque tú eres cantante y tienes experiencia en la música…

Algunos dicen que es el favorito de América TV, no sé, algo le deben haber visto para que entre a ese programa, igual es gimnasta puede hacer sus piruetitas.

-¿Crees que canta bien?

Él no tiene voz. Si me convocan yo ganaría por el canto.

-¿Qué sentiste cuando Patricio negó haber tenido un romance con Flavia?

Flavia a mí nunca me habló de ese tema, creo que no era necesario que él la siga negando. Me pareció absurda su reacción porque se lo dijo en la cara y en vivo ¿Para qué negarlo?.

-Flavia estuvo metida en diversos problemas mediáticos por sus juergas…

Yo conversé bastante con ella, porque es una chica con un súper talento, creo que tuvo malas decisiones pero ya se centró y está de nuevo metida en su carrera. Volvió a su camino, es la Flavia que conocí.

-¿Hay muchos seguidores en redes sociales que les piden que retomen su relación?

Es cierto. Pero ambos estamos bien así, somos muy buenos amigos y cada uno está en lo suyo.

-¿Tu mamá debe ser celosa con tus enamoradas?

Bueno Flavia ha sido mi única enamorada y con ella no ha sido celosa, de hecho cuando pasaba más tiempo con ella mi mamá me decía ‘Yo ya no existo’ , pero es parte de, mi ‘viejita’ es lo máximo.

-¿Eres celoso con los novios de tu madre?

Sí, con mi mamá, mis hermanas y todas las mujeres que están en mi vida. Soy muy sobreprotector porque no me gusta que las hagan sufrir. Los enamorados de mis hermanas no pueden pisar la casa a menos que yo no esté jajajaja.