Emilio Jaime: “No pasa nada con Angie”

Emilio Jaime se mostró desconcertado tras enterarse que Angie Jibaja lo habría choteado y hasta calificado como un ‘buen marquetero’ que sabe vender show. Esto tras la revelación de Carlos Cacho en la última gala de ‘El Gran Show’ sobre los coqueteos de la ex pareja de Flavia Laos a la ‘Chica de tatuajes’.

“Yo no tengo nada que ver con ella. Si ella lo quiso decir así, bien por ella. Yo solo dije que ella es guapa y todo, pero no es para tomar esa actitud conmigo. Además, Angie es mucho mayor para mí y yo recién empiezo mi carrera”, señaló Emilio, quien se encuentra en sentencia junto a Melissa Klug y espera llegar a la final para alzar la copa.

Asimismo, el también integrante de ‘Combate’ expresó su incomodidad por las declaraciones de Angie y dejó en claro que no tenía comunicación con ella. “No pasa nada con ella. Tendrá sus motivos si se refirió así de mí. Yo estoy tranquilo, enfocado con mis ensayos y ahora en ganar a Melissa Klug en la sentencia para llegar a la final. No hemos conversado mucho porque Angie fue eliminada y en los ensayos no coincidíamos”, manifestó.

Sobre los mensajes que supuestamente habría compartido con Jibaja dijo que desconocía que era la ‘chica de los tatuajes’. “Te juro que ni cuenta me di que era ella o si le respondí. Es que también me escriben muchas personas y no recuerdo muy bien. La respeto mucho y no voy a decir más sobre ella”, puntualizó.