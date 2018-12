Emilio Jaime “No soy un partidor”

Por: Verónica Rondón

Fotos: Carlos Guerrero

Dicen que después de la tormenta llega la calma y este es el caso de Emilio Jaime (20 años), el combatiente que hace unas semanas, lo quisieron dejar como ‘el partidor’ de quien fue su mejor amigo, Austin Palao. Para la joven promesa del género urbano, la música se ha convertido en su mejor aliado para dar a conocer el talento que dice llevar desde muy niño.

-¿Estudias alguna carrera?

Estudié comunicación y marketing pero solo un ciclo, porque me di cuenta que la música era lo mío. No me llamaba la atención ir a las clases, llevé tres años clases de canto, estoy con un couch artístico.

-Este año ha sido tu despegue en lo musical…

Gracias a Dios el video ‘Nuestro final’ nos está trayendo muchas alegrías, estamos con más de 30 mil reproducciones diarias, está sonando en Argentina y próximamente en Chile.

-¿Esperabas tener tanta acogida?

Al inicio tenía un poco de temor porque el mercado musical aquí en Perú es difícil y te critican bastante, pero mi proyección es internacionalizarme, quiero hacer las cosas bien, representar mi país y llegar a los Grammys.

-Te han dicho ‘partidor ¿Lo eres?

Mira, conversando con mis padres ellos saben al hijo que han criado, saben la clase de persona que soy. En ningún momento me metí en la relación de Austin y Luciana, si me distancié de él y Luciana en su momento por los entredichos que hubieron.

-¿Tus papás te han jalado la oreja?

No. Mi mamá que es más emotiva me dice ‘hijito me apena que te estén tratando así’, pero siempre le digo a ella que se quede tranquila, que no se deje llevar por todo lo que se dice en la prensa.

-Bueno de todo se aprende…

Estoy tranquilo y feliz, atravesando por un buen momento, estoy más canchero, ya no soy un chibolo pulpín.

-En las redes sociales piensan que lo tuyo con Luciana es algo pasajero…

Muchos piensan que es algo pasajero, que va a durar unas semanas, yo igual no soy dueño del destino o del futuro, nadie sabe lo que pueda pasar. Estoy dejando que todo fluya, la estoy conociendo, no quiero apresurar nada.

-¿Qué es lo que más te llamo la atención de Luciana?

Que tiene una personalidad increíble, le importa poco o nada lo que piense la gente de ella, es una chica que tiene presencia.

-¿Has conversado con Austin?

A penas Luciana y Austin terminan y se comienza a crear el rumor de que ella y yo estábamos saliendo, le escribo y le digo que antes de que le lleguen esos rumores prefería hablar con él pero no me contestó y tampoco lo juzgo.

-Pero si no había cargo de conciencia ¿por qué le escribiste?

Es que comenzaron a confirmar que ya teníamos una relación, cuando en realidad no era así, al menos en ese momento Luciana y yo estábamos como patas.

-Ahora ya no…

Ahora estamos como patas pero conociéndonos jajajaja.

-Sientes que has perdido a un amigo por una mujer?

No, creo que no es que se haya perdido una amistad, simplemente nos hemos distanciado. Estimo bastante a Austin y también a Said pero vamos a ver qué va a pasar.

-No descartas tener una conversación con él…

Si en algún momento me lo llego a encontrar sí me gustaría conversar, creo que sería bueno aclarara algunos puntos que tal vez tenga dudas.

-Aceptarías trabajar con él en algún reality…

Sí. Somos del medio y tener que trabajar en un ambiente tenso no me gusta, prefiero aclarar las cosas y limar asperezas.

-¿Continuarás en Combate?

No lo sé aún.

-¿Cuidas mucho tu cuerpo?

Sí, voy al gimnasio, mis padres desde jóvenes simpe practicaban deporte, de hecho estoy retomando el muay thai para que me ayude a quemar la grasita.

-¿Eres coqueto con las mujeres cuando las quieres conquistar?

Cuando estoy soltero claro, pero ahora que ando conociendo tengo ojo para una (Luciana) nada más.

-¿Pisado?

No tampoco.

-¿Dónde pones el ojo pones la bala?

Sí.

-Viendo un poco el historial de romances que has tenido ¿Cómo haces para estar rodeado de chicas guapas?

Salí con Flavia y Michela, soy joven jajajaja.

-¿Eres celoso?

Con mi enamorada y con mis hermanas. Me acuerdo que cuando estaba con Flavia era celoso. Como ella es una chica muy guapa habían personas que la llamaban, yo le quitaba el teléfono y respondía.

-A qué edad te gustaría tener un hijo…

Quiero tener tres hijos, una mujer y dos hombres, pero el primero me gustaría tenerlo a los 28 años.

“Me gustaría encontrarme con Austin y conversar con él para limar asperezas”

“Con Flavia era celoso, yo contestaba su celular”

Emilio Jaime actualmente está en Puerto Rico para grabar la versión salsa de la canción que acaba de lanzar con el grupo N’klave. Se proyecta como todo un cantante.