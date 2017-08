¡Empresario grita su amor por Sheyla!

Tras oficializar su relación, Sheyla Rojas recibió una gran sorpresa por parte de Pedro Moral, quien sin miedo a las cámaras gritó su amor por la rubia conductora. Durante su visita a ‘En boca de todos’, se observó un video que el empre­sario grabó para ‘Shey’. “Quería que todos sepan cuánto te amo, lo bien que estamos, lo orgulloso que estoy de ti, eres la mejor mamá del mundo…. Me enamora todo de ti, te amo, y quiero que todos sepan lo enamorado que estoy de ti”, se escucha a un Moral muy seguro de sus sentimientos. Ante esto, Sheyla se quedó boquiabierta y no sabía cómo reaccionar, para luego responder con otra expresión de amor. “Agradezco todas las cosas lindas que haces por mí, me gustaría hacerte el hombre más feliz”respondió la exguerrera.