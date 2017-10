En carrera por el Oscar

La Academia de Hollywood anunció ayer, por medio de un comunicado, las 92 cintas que competirán por llevarse el Óscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera en la 90 edición de los premios más importantes del cine, entre ellas se encuentra cinta ‘Rosa Chumbe’ representando a Perú.

La cinta peruana deberá enfrentarse a ‘Zama’, de Argentina; ‘Dark Skull’, de Bolivia; ‘Bingo – The King of the Mornings’, de Brasil; ‘A Fantastic Woman’, de Chile; ‘Guilty Men’, de Colombia; ‘The Sound of Things’, de Costa Rica; ‘Woodpeckers’, de República Dominicana; entre otros filmes iberoamericanos. Como es habitual, en diciembre se anunciarán las cintas precandidatas que pasan a la siguiente ronda de la votación y en enero de 2018 se confirmará la lista oficial.