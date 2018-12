En esta Navidad y Año Nuevo no estrese a su mascota

Las fiestas de fin de año están cada vez más cerca y la preocupación para salvaguardar la salud de nuestras mascotas del ruido de la pirotecnia aumenta. Pero siempre es bueno recordar lo que recomiendan los expertos para aliviar el estrés a nuestros engreídos con sencillas técnicas que puede ir aplicando desde ya. Carlos Aparicio, veterinario de ‘Sparta k9 Center Perú’ y expositor de la feria “Mágica Expo Navidad” de Mega Plaza, explica: “Debemos tener en casa un lugar seguro y cómodo donde podemos trabajar a diario la sensibilización y ambientación a estos sonidos de forma gradual. Se tiene que estimular el sonido auditivo desagradable con algo agradable. Se puede trabajar la tolerancia al sonido fuerte ofreciéndoles comida de inmediato, de esta manera, ellos controlarán su estrés de forma adecuada”. Tres de cada diez canes con temor al ruido sienten la llegada del estruendo que les provoca pavor. “El 30% de los perros es capaz de anticipar que en su entorno van a producirse estruendos a los que padecen fobia, como petardos o ruidos de fiestas, y expresan su angustia incluso antes de oírlos con temblores y tendencia a huir del lugar donde están”, señala el especialista.

QUÉ HACEMOS ENTONCES

1-ZONA SEGURA

Crear una zona de seguridad en casa. El lugar servirá para que nuestra mascota pueda esconderse mientras dura el ruido. “El refugio debe ser de dimensiones reducidas y oscuro”, dice el veterinario. Puede ser el kennel canino o una sencilla caja de cartón.

2-SIN OBSTÁCULOS

La entrada al kennel debe quedar libre e incluso hay que quitar la puerta, para no obstaculizarla. Se puede cubrir el refugio con una manta que reduzca el impacto acústico. Dentro, hay que colocar la manta o cama habitual de la mascota.

3-EL REFUGIO

¿Dónde colocar el refugio? En la zona más tranquila de casa: mejor si la habitación es interior y se pueden cubrir las ventanas con mantas para reducir el ruido.

4-TENER CALMA

Mantener la calma. Hay que estar tranquilos, nunca reñir al animalito ni acariciarlo en exceso si acude con señales de miedo, como temblores o gruñidos.

5-ACOMPÁÑELO

Dele compañía a su mascota. Se le puede acompañar cuando esté en la zona de seguridad o refugio creado, para tranquilizarla.

6-NO LA FUERCE

No forzar la salida del refugio. No se debe hacer que la mascota salga de su refugio, aun cuando el ruido haya acabado. Es mejor mantener la calma e invitarla a salir con comida o juegos.Es importante destacar que el oído de un can percibe el ruido cuatro veces más que la de un ser humano.