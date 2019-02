En pueblo fantasma se convirtió una localidad por Huaico en Tacna

Tacna. Tras el devastador huaico que cayó la tarde del viernes sobre el poblado de Mirave en Tacna, la localidad se ha convertido en un pueblo fantasma. Cerca de 360 familias han quedado damnificadas y se han instalado en carpas, en la parte más alta de la zona.

Dramático testimonio de embarazada

Una de las mujeres que sobrevivió para contarlo fue Eliana Sacari Fernández, con siete meses de embarazo. Ella fue arrastrada varios metros por el huaico, cuenta entre lágrimas. “Todo fue tan rápido, yo estaba con mis dos pequeños, cuando una ola de lodo y piedras inundó nuestro pueblo.

Escuché una voz de alerta e intenté huir del desastre, de pronto llegó el agua todo se inundó, abrace a mis hijos, pero una roca me golpeó y me hizo soltarlos”, señala. “En medio de la desesperación, pude ver a flote a mi hijita mayor de 6 años, logré agarrarla del brazo pero de mi pequeño de 4 no supe más, luego me enteré que los soldados hallaron su cuerpecito”, señala en el hospital de EsSalud de Tacna donde se recupera.

Histórica localidad

Viejos lugareños, recuerdan que en esta localidad, ubicada a cien kilómetros de la ciudad de Tacna, hace 198 años se libró el Combate de Mirave, durante la Guerra de la Independencia; y en 1883 la Batalla de Mirave, en la resistencia contra los chilenos.

El dato

En Mirave, no hay alimentos, tampoco hay agua ni luz. El huaico se lo llevó todo. En las próximas horas estará llegando un barco de la Marina de Guerra del Perú, con 500 toneladas de ayuda para Moquegua, Tacna y Arequipa, tras catástrofe que ha causado al menos 10 muertos y miles de damnificados.