¡¡EN SU CARA!! Korina Rivadeneira llama “payaso” a Krayg Peña por esta razón

La “guerrera” Korina Rivadeneira estuvo al lado de Alejandra Baigorria. Esperando la decisión de su ex pareja, Krayg Peña, quien tenía el poder de decidir por una de los dos para que continúe en “Esto es Guerra”.

Ante esta situación, el venezolano se tomó tres días para pensar bien a quien apoyaba. Esta actitud incomodó demasiado a Alejandra y Korina, quien se adelantó para decirle de todo a su ex pareja por no tener una idea clara para emitir su voto.

“Que vote de una vez, qué tanto le cuesta. Si no quiere votar por mí que no vote […] Que se decida de una vez, que no sea tan fastidioso y payaso, por favor”, indicó Korina. Esto incomodó más a Krayg quien seguía indeciso. Lamentablemente el tribunal decidió que el voto del venezolano quedaba anulada.