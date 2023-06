Compartir Facebook

Nicola Porcella cumplió su palabra y realizó el reto de dar un beso a Wendy Guevara en el reality ‘La Casa de los Famosos’.

El actor se encuentra participando en el reality ‘La Casa de los Famosos’ y desde su ingreso ha consolidado una gran amistad con Wendy Guevara. Esto ha despertado la emoción y el asombre de los seguidores de ambas figuras quienes aseguran que tienen muy buena química.

Incluso los mismos fans se han dedicado a sacar varios clips de video de los momentos más divertidos de estos dos. Como el momento en el que le escondieron el colchón a Wendy y como cuando ella mostró los celos que tenía al ver a Nicola conversando con otra persona.

Este último domingo se registró otro de los momentos más divertidos de Nicola y Wendy en el reality, pues ambos se dieron un pequeño ‘pico’ frente a cámaras.

Nicola y Wendy se besan en ‘La Casa de los Famosos’

Todo comenzó varios días atrás, pues la influencer había prometido a sus seguidores que besaría a Nicola Porcella. Esto con la condición de que salven a sus compañeros, Sergio y Poncho de ser eliminados del reality. Pues ellos junto con Nicola y Wendy se encuentran en el ‘team infierno’ y cada semana eliminan a un participante del reality por votos del público.

Finalmente, sus compañeros fueron salvados y el ‘Capi’ Nicola cumplió con lo prometido por Wendy, pues ambos terminaron dándose un beso.

“Nos vamos a dar un beso de piquito porque dijimos a nuestros fans que si salvaban a Sergio y a Poncho nos dábamos el beso”, mencionó Wendy antes de sorprender al actor con el beso.

La mexicana rápidamente tomó el rostro del artista y lo acercó a su boca para darle un beso que apenas duró unos segundos, pero logró emocionar a sus compañeros y seguidores.

Tras el beso Nicola, entre risas, reclamó a Wendy por el beso. “Era piquito rápido, me metiste toda la boca”, expresó el actor en modo de broma.

Usuarios reaccionan al beso

El momento del beso de Nicola y Wendy fue tan aclamado que lo subieron como clip a redes sociales donde sus seguidores se mostraron emocionados y escribieron sus comentarios.

“La cara de Nicola”, “Nicola no se mira muy castigado, jajaja rápido dice que sí”, “JSJAJSJAJAJ, ese Nicola va a caer porque va a caer”, “Qué sigan con sus retos”, “Tan lindo el Nicola ya estaba puesto desde antes”, “Amo este team”,“¡Mi excapi de EEG!”, “¡Ja, ja, ja! Nicola me cae excelente, porque no tiene broncas de nada en la vida”, fueron algunos de los comentarios.