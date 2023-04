Compartir Facebook

Luz Yupanqui, enfermera técnica de 43 años, denunció una negligencia médica en el hospital II Ramón Castilla del Seguro Social de Salud (EsSalud), en el Cercado de Lima.

Enfermera denuncia negligencia

Luz indica que llegó al hospital de EsSalud para someterse a una histerectomía (cirugía de extracción del útero). Sin embargo, tras unos días regresó al hospital porque notó que tenía el colon perforado y una fístula recto vaginal.

“El 20 de setiembre del año pasado me sometí a una cirugía y a los días descubro por mi misma que me habían hecho una perforación en el colon. Esto me dejó una fistula recto vaginal, de las cuales ahora soy portadora de una bolsa de colostomía. También padeciendo diferentes problemas como la vejiga y tracto genital”, indicó la enfermera de 43 años.

Además, comentó que los días pasaban y los médicos se negaban a hacerle los exámenes respectivos.

“Cuando yo me hospitalizo nuevamente el 5 de octubre en el hospital Ramón Castilla, yo les vengo diciendo a cada médico que pasaba de visita que por favor me hagan exámenes como tomografía, cultivo de secreción o una limpieza quirúrgica, pero se negaron a hacerme”, señaló a medios de comunicación.

Yupanqui reveló que tras lo ocurrido, sufre de problemas de la vejiga y el tracto genital. Además, cuestiona que los médicos no sepan diferenciar el fluido que ella segregaba.

“Yo me pregunto cómo los médicos de EsSalud no van a saber la diferencia entre el fluido o la secreción vaginal que sale (…) han esperado, tal vez, mi deceso o que me dé una septicemia (infección generalizada), y yo he tenido que exigir que me vengan a auxiliar”, manifestó.

Exigen que corran con todos los gastos

El abogado de Yupanqui señaló que buscan un acercamiento con las autoridades de EsSalud y que estos se responsabilicen de los gastos que su cliente ha estado teniendo para su tratamiento.

“Lo que se pide puntualmente es que se le garantice la reposición de su salud y su trabajo pues la señora en el estado en el que se encuentra viene trabajando de manera regular pese a las complicaciones que tiene de salud como consecuencia a la operación”, comentó el abogado.

EsSalud da una respuesta

EsSalud se pronunció respecto al tema y brindó una respuesta mediante un comunicado.

“La paciente ingresó el 21 de setiembre de 2021 al hospital Ramón Castilla. Tenía diversos problemas ginecológicos y un cuadro severo de anemia. Por ello, recibió transfusiones de sangre y posteriormente fue sometida a una cirugía de mediana complejidad”, se lee.

“La Red Prestacional Almenara ordenó una auditoría de caso, a fin de verificar si se cumplieron los protocolos. De ser necesario, determinará responsabilidades” señala el comunicado emitido por EsSalud.

Además, indicaron que “todas las prestaciones para nuestra asegurada están garantizadas”.