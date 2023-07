¡Enfrentados! Hernán Barcos “dispara” contra Pablo Lavandeira

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Se molestó! Hace unas semanas, Pablo Lavandeira le dijo adiós a Alianza Lima. El cuadro blanquiazul sorprendió con un comunicado anunciando la salida del volante del club para unirse a las filas de Melgar. Al parecer, el ahora nacionalizado peruano no quedó del todo conforme con su desvinculación por lo que brindó polémicas declaraciones sobre su exclub. Esto hizo eco en Hernán Barcos, quien no dudó en responderle fuerte y claro a con quien, hasta hace unos partidos, hacía dupla en el ataque aliancista.

También puedes leer: ¡Nueva decepción! Cristal y Universitario a un paso de la eliminación

¿Qué dijo Hernán Barcos?

Hernán Barcos es voz autorizada en el plantel de Alianza Lima. El “Pirata” fichó por el cuadro blanquiazul hace un par de años y de inmediato, a punta de goles, se ganó el cariño de toda la fanaticada.

Hace unos partidos, tuvo un pequeño intercambio de palabras con Pablo Lavandeira, ya que el uruguayo quería patear un penal, sin embargo, el goleador aliancista lo terminaría ejecutando. Semanas después, Alianza Lima sorprendería anunciando el pase del volante a Melgar de Arequipa y más asombro aún, causaron las declaraciones que brindó el jugador.

Tras las polémicas declaraciones que brindó el uruguayo tuvieron respuesta inmediata en tienda aliancista y el encargado de salir al frente fue Hernán Barcos. El “Pirata” no tuvo reparos en mandarle un contundente mensaje a su excompañero de equipo.

También puedes leer: ¡Oficial! Paolo Guerrero toma radical decisión sobre su futuro en el fútbol

«Cada uno es dueño de lo que dice y responsable por lo que dice. Si lo ve así y lo toma así, la verdad que no le he visto para confirmarlo. Tendrá sus razones. Yo no soy quién para juzgar», “disparó” en un primer momento el delantero blanquiazul.

El goleador de Alianza Lima enfiló su artillería contra Pablo Lavandeira y le dejó un contundente mensaje. Para el “Pirata”, el volante peruano – uruguayo no estaría siendo nada agradecido con el equipo de La Victoria.

«Lo que sí es que uno tiene que ser agradecido del club que te da de comer, que te bancó, que te trajo. Eso cada uno toma la decisión y piensa lo que quiera», remarcó.

“Uno tiene que ser agradecido con el club que te da de comer”: la respuesta de Hernán Barcos tras las declaraciones de Pablo Lavandeira. 🎙️💥



¿Estás de acuerdo? 😳 pic.twitter.com/2sUUbhQxVS — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 12, 2023

Declaraciones de Lavandeira

Hace unos días, Pablo Lavandeira tuvo polémicas declaraciones contra Alianza Lima. El jugador de Melgar señaló que se sentía contento con su llegada al cuadro arequipeño y le dejó una “chiquita” al cuadro blanquiazul.

«También agradecer al cuerpo técnico y al club, que confiaron en mí para estar acá, por toda la confianza y la posibilidad que me están dando. Sobre todas las cosas, para devolverle a mis compañeros el gran recibimiento que he tenido. Hace mucho tiempo no me sentía tan cómodo en un plantel», fueron las declaraciones del uruguayo luego del último partido de Melgar.