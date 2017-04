Erick Elera: “Ahora estoy tranquilazo”

Después de unos meses de para, Erick Elera alista su regreso a la televisión con la nueva serie ‘De vuelta al barrio’. El actor y cantante habló en exclusiva para diario Karibeña sobre su nuevo personaje. Ya no será el galán de barrio y menos el vago de ‘Al fondo hay sitio’, esta vez encarnará a un joven provinciano con ganas de conquistar la gran capital.

“Me llamo Oliverio en la serie, ya estoy grabando. Él es un chico provinciano que viene a trabajar para mandarle plata a su familia. Estoy feliz porque es diferente a Joel”, cuenta Elera que espera dejar atrás los escándalos con féminas como ‘Las castigadoras’.

¿Será difícil que la gente se olvide de Joel?

Ha sido bastantes años con él y es complicado que la gente se olvide, pero para mí ya está separado y tengo que demostrar que puedo hacer otros personajes. Como actor intento ser camaleónico, que la gente me conozca más por mi nombre y apellido que por mis personajes.

¿Cómo queda ‘Cumbia pop’ la serie que protagonizarás?

Ya se está grabando ‘Cumbia…’ pero aún no tiene fecha de salida. Estoy agradecido con la producción de Giggio Aranda que me llamó para ‘De vuelta…’ y he sido el último en entrar.

-¿Cómo queda tu faceta como cantante?

Este año dejaré mi carrera en stand bye para dedicarme a la actuación, siempre ha sido difícil dedicarme a la música con las grabaciones y ahora será más complicado con las dos series.

-Estás muy enamorado otra vez ¿Dejas atrás el pasado con Las Castigadoras que se colgaron de tu imagen?

Gracias a Dios estoy estable y feliz, espero que sigan así las cosas. Ni hacer caso a esas chicas.

-Hicieron escándalo contigo

Siempre he reconocido mis errores y aciertos, lo demás me mantengo al margen . Ahora estoy tranquilazo. (Ketty Cabrera)

DATAZO

‘De vuelta…’ se estrenará en mayo por América Televisión e iría en el mismo horario de ‘AFHS’.