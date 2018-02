Erick Elera hace tremenda confesión

El actor Erick Elera se presentó en el programa ‘Estas en todas’ y en compañía de su pareja, Alisson Pastor, presentó a su segundo hijo Lucas Tadeo, quien acaba de cumplir dos meses de nacido. “Voy a admitir que a mi hijo todavía no le he cambiado el pañal, pero si le he preparado su leche”, dice el popular ‘Niño cara de pez’ al ser consultado sobre la crianza de su pequeño. La modelo agregó que sí la ayuda en el cuidado del bebé en su tiempo libre, ya que por el trabajo tiene que descansar.

En otro momento, Alisson también contó que todo estaba preparado para un parto natural, pero al final se complicó un poquito y le hicieron cesárea. “Lo bueno que al día siguiente nos dieron de alta a los dos”, indicó.