Esta es la confesión de Erick Sabarter que Micheille Soifer no querrá escuchar

Esta mañana, Erick Sabarter salió en el programa “Espectáculos” para romper su silencio después de haber recibido infinidades de calificativos por comentar el por qué sacaron a Micheille Soifer de ‘EEG’.

El ex chico reality comentó que a la popular ‘Solsito’ la sacaron del programa reality por su peso. El dominicano afirmó esta versión porque que uno de los productores del programa le confirmó que ‘Michi’ había sido retirada por esta razón.

“Uno de los productores del programa (Esto es Guerra) me comentó que a ella no la habían llamado, no la habían convocado, sino que le habían dicho: ‘Mira, estate tranquilita en tu casa hasta que tú bajes un poquito de peso para que puedas volver‘” indicó Sabater.

“En pocas palabras por eso no es convocada, entonces la sacan del programa“, aclaró su versión el ex de Micheille, quien asegura que no tiene ningún problema con las personas con sobrepeso pero ‘si están en una competencia deben mantenerse’.

“Si tú estás en un programa de competencia y tu peso no te ayuda a hacer muchas pruebas, a rendir, no es porque te quieran discriminar” concluyó el modelo.