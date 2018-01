Erick Sabater bobo con colombiana Angela Compillo

El modelo Erick Sabater descartó que su relación con la modelo Angela Compillo sea un “choque y fuga”, asegurando que tienen “intenciones serias”. “Me parece una chica guapa, pero nos estamos empezando a conocer. La quiero traer unos días (a Lima) en febrero. Es muy parecida a mí, de color canelita, alta. Es una chica con mucha personalidad, yo le digo de cariño Jimena, tiene 25 años. La conocí en Colombia. No es un choque y fuga, mis intenciones son serias”, sostuvo Sabater en el programa ‘Trapitos al Aire’.

El ex de Micheille Soifer aseguró que aún no está enamorado, pero que le encantaría tener una relación sentimental con la ‘colocha’. “Estamos saliendo desde principios de enero. La espero con los brazos abiertos y me gustaría compartir muchas cosas con ella”, indicó.