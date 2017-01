Erick Sabater: “Espero que Micheille Soifer no me haya sido infiel”

El modelo Erick Sabater señaló que está decepcionado de Micheille Soifer y que ya no la defenderá luego del ampay donde se ve a Micheille muy de cerca al cantante Kevin Blow.

“Espero que no me haya sido infiel. Ahora, si lo fue, bueno habrá otra chica que querrá tener a este hombre, pero que asuma las consecuencias porque entonces avalaría todo lo que ha pasado, eso sería desastroso para su carrera porque quedaría como la mentirosa del año, no, del siglo”, sostuvo Erick.

“Ya no saldré a defender a Michelle Soifer, que ella resuelva sus cosas, ya verá si procede legalmente o no. Lo que pido es que (Chenecou y Jeyci) saquen las pruebas. Vamos a acabar con la facturación que hacemos todos. A mí también me involucran y al final me pagan más, pero no necesito de eso”, puntualizó.

