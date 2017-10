Erick Sabater jala orejas a Micheille Soifer

Erick Sabater criticó duramente la serie de requisitos que pide Micheille Soifer a los periodistas para entrevistarla. La guerrera no acepta que le hagan preguntas incómodas y menos que le toquen el tema de sus expareja. “Ella tiene un problema serio porque nadie le va a aceptar sus condiciones, no sé si lo dice en broma o no, pero ya es hora de que aprenda a ceder y ser más flexible porque ella vive de la televisión y gracias a la prensa”, dijo Sabater.

“Más que sorprender sus comentarios me da pena porque sus actitudes no le han favorecido en la prensa para nada. Mal que bien la prensa significa publicidad y ella parece que no lo entiende así”, apuntó Sabater, que asegura que está suelto en plaza y que Paula Manzanal solo fue una amiga.