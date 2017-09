Erick Sabater: “Kevin es un mantenido”

El Costarri­cense, Erick Sabater estuvo con la lengua afilada y no tuvo reparo algu­no en despa­charse contra Kevin Blow al que llamó ‘mantenido’

“Todo el mundo dice que él es un mantenido, yo sí puedo salir a la calle y decir que me gano el pan honrada­mente. Yo creo que ha Michelle le da vergüenza estar con alguien que no tiene ni medición al hablar y me da vergüenza como dominicano que ha­ble mal de los peruanos y los mande a jugar la ballena azul”, refirió el ex Mister Universo.

Finalmente mandó a Kevin a ‘man­tener’ a sus hijos de quien dijo que los tiene ‘regados’. “A él su esposa lo botó a la calle así que mejor que se dedique a mantener a sus 4 hijos que tiene regados y que se enfoque porque dice que quiere tener al quinto”, precisó.