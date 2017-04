Erick Sabater: “Le cobraría por beso a Micheille”

Luego de lucirse en un efusivo beso con una participante del reality ‘The Choice’ de Estados Unidos, el dominicano Erick Sabater señaló que no volvería a entregar sus labios a Micheille Soifer y de ser así ella tendría que pagarle por lo menos 500 dólares. “Si ella quiere un pico, 500, pero si es chape, chape sería mil dólares. Ahora sí tiene que pagar”, dijo el exguerrero.

Sin embargo, señaló que no pagaría ni un sol por un beso de su expareja a menos que sea por una causa solidaria. “Si es para una causa buena, le daría cien soles, pero para ella no, ella no se merece nada. Ella se comió todo y no gastaría un sol”, aseveró el modelo y bailarín.

En tanto, Soifer le respondió: “A rey muerto, a rey puesto. Yo le deseo lo mejor a él con su nueva víctima, yo no pagaría por él porque ya es plato repetido”.