Erick Sabater: “‘Coto’ Hernández me dijo loca y cachudo”

El modelo Erick Sabater aseguró que no teme que lo deporten de nuestro país tras protagonizar una fuerte pelea en la vía pública con ‘Coto’ Hernández. Él deja en claro que se “defenderá legalmente” y que llegará hasta las últimas consecuencias en la demanda por agresión que le interpuso a su compatriota.

“Esto afecta mi imagen, nunca he estado en esta situación y lo voy a aclarar, yo fui agredido física y verbalmente, (‘Coto’) me dijo cabro, loca, cachudo y todo lo que se pueden imaginar”, comentó Sabater, que lució un parche en la frente.

-En el video se ve que tú comienzas con el puñete…

Tienen que entender algo, hay un antes, yo estoy cortado en la cara.

-¿Quién dio el primer golpe?

Yo lo di, porque fueron a buscarme, fueron a agredirme, en el momento que él me agarra y se mete de frente conmigo. No hay que ver quién da primero (el golpe), a mí me fueron a buscar a mi centro de trabajo y me fueron a enfrentar. Yo responsabilicé a esa persona en televisión nacional.

-¿Cómo va la denuncia?

Todos estos días he estado yendo yo mismo a hacerlo, ya pasé por médico legista, es un proceso, esta persona va a tener que responder a las autoridades. Y esta no es la primera vez, a mí ya me amenazó una vez en el programa, pero yo estaba bajo perfil y no quise tener problemas.

-¿Y si te pide disculpas?

No me interesan sus disculpas, él me ha llamado el día martes con su abogado pidiendo una conciliación y le dije que no, no hay forma. Esto procederá hasta las últimas consecuencias.

-Se habla de un tema de deportación.

Yo estoy aquí legalmente.

-¿Tendrías que decirle algo a Yahaira?

Ella no tiene nada que ver, pero si tuvo la intención de hacerlo, ella sacará sus conclusiones. (V. Rondón)