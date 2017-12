Erick Sabater: “Micheille Soifer y Kevin Blow ya son pareja”

No se calló más. Erick Sabater se cansó que su expareja Micheille Soifer siga negando su romance con Kevin Blow y aseguró que fue la propia guerrera quien le admitió que desde hace tiempo está al lado del músico dominicano. “Ya lo voy a decir, no sé por qué tanto lo niegan. Micheille y Kevin son pareja, ella misma me lo admitió a mí y por eso lo digo, creo que ya es hora que lo reconozca. Por mi parte les deseo lo mejor, que les vaya bien”, dijo el modelo en el programa ‘En boca de todos’.

De otro lado, reconoció que desde hace tiempo está borrando de sus redes sociales las fotos junto a Soifer cuando eran pareja y que lo seguirá haciendo. “Voy a borrar todas las fotos, ya no hay nada más qué decir. Ya no tenemos nada y creo que debe ser así, para qué recordar”, indicó Sabater.

Hace unas semanas, Michi y Kevin se mostraron de lo más cariñosos ante las cámaras pero aseguraron que solo eran amigos; incluso ella le dedicó un tierno mensaje a él. “Yo te quiero, te adoro. Sabes, a veces las personas van a criticar siempre muchas cosas, pero en esos momentos uno se da cuenta de las personas que realmente valen la pena y esa eres tú para mí”, declaró.