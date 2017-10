Erick Sabater: “Michelle Soifer sufre por su peso”

Aunque Michelle Soifer ha señalado en más de una ocasión que no le interesa estar entradita de carnes, parece que es todo lo contrario. Así lo dio a entender su expareja Erick Sabater, que señaló que la exguerrera no estaría del todo feliz con su nueva figura luego de colgar una foto en bikini que muchos cibernautas han dicho que sería pasada.

“Uno tiene que quererse como es, tampoco hay que confundir el mensaje. Ella no se siente bien, es imposible cuando tú sientes que no estás en el peso ideal o no está en la posición en la que alguna vez estuviste, claro que no te vas a sentir bien cuando no te queda la ropa”, aseveró el exMister Universo, que mantuvo un romance de cerca de tres años con Soifer.

“Cuando te sientes incómoda, cuando te critican de la ‘chanchita’ llega un momento que te lo crees y además ella también dio pie para que la trataran de esa manera en su programa. Ella sí quiere bajar de peso, pero también es una decisión personal”, acotó el modelo y bailarín en ‘Espectáculos’.

Sobre la foto que Michi que colgó en su cuenta personal en Instagram, donde luce una sexy figura, este afirmó que no cree que sería su actual contextura. “No sé si habrá bajado. Creo que esas fotos no son de ahora. Chévere si ha bajado de peso, para que ella se sienta mejor, aunque ella se siente bien estando ‘gordita’”, dijo Erick que acotó ahora está dedicado a sus proyectos laborales.